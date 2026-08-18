"Знаю кто заказчик": экс-супруг Елены Тополи рассказал, что знает о ее слитом секс-видео

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Ранее Елена Тополь прямо говорила о том, что Вадим Лисися не является участником секс-скандала. Теперь продюсер сам прокомментировал ситуацию. По его словам, он знает очень многое об этом.

"Я ее поддержал. Не могу публично для нее что-то сделать, потому что в этом нет никакого смысла. Она сама должна это все разгребать. Я очень много знаю об этой ситуации, у меня есть связи. Знаю, кто заказчик, как это все происходило. То, что она говорит в интервью, это абсолютная правда, не называя имен", - я.

Напомним, журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение. Впоследствии певица признавалась, что это повлияло на ее эмоциональное состояние.