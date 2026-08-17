На Одесщине в результате вражеских ударов пострадали четыре человека, среди них двое детей

Фото: ГСЧС

В течение дня российские войска несколькими волнами атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов пострадали по меньшей мере пять человек, среди них двое детей

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки поврежден частный жилой дом и несколько расположенных рядом с жильями.

Пострадали четыре человека, в том числе двое 16-летних парней. Все пострадавшие госпитализированы.

На других локациях в результате российской атаки поврежден ресторан, там известно еще о одном пострадавшем.

На местах ударов работают спасательные и экстренные службы. Идет ликвидация последствий российской атаки, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в течение 17 августа российские военные атаковали населенные пункты Херсона артиллерией и беспилотниками разных типов. В результате обстрелов погибли два гражданских, еще девять человек получили ранения.