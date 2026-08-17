В Киевской области за 5 тысяч продавали "свободу от мобилизации"

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Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области злоумышленники воспользовались своим служебным положением. Они способствовали лицам призывного возраста в оформлении медицинской документации и организации фиктивного прохождения ВЛК. В результате мужчины получали документ о пригодности к службе только в частях обеспечения, учебных центрах, ТЦК и СП или других подразделениях. Свои услуги дельцы оценивали в 5000 долларов.

"При очередной передаче части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов полицейские задержали участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.