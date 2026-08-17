20:20  17 августа
Российский военный завербовал 15-летнюю девушку для сбора разведданных в Донецкой области
18:45  17 августа
В Ровенской области несовершеннолетняя девушка упала с моста во время селфи
18:35  17 августа
В Киевской области задержали мужчину за изнасилование 7-летней падчерицы
UA | RU
UA | RU
17 августа 2026, 22:25

В Киевской области за 5 тысяч продавали "свободу от мобилизации"

17 августа 2026, 22:25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киевской области разоблачили организаторов очередной схемы уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали злоумышленников

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области злоумышленники воспользовались своим служебным положением. Они способствовали лицам призывного возраста в оформлении медицинской документации и организации фиктивного прохождения ВЛК. В результате мужчины получали документ о пригодности к службе только в частях обеспечения, учебных центрах, ТЦК и СП или других подразделениях. Свои услуги дельцы оценивали в 5000 долларов.

"При очередной передаче части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов полицейские задержали участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция уклонение от мобилизации Киевская область
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Бензин в Украине обвалился в цене: сколько можно сэкономить
17 августа 2026, 23:55
Аренда квартир в Украине еще подорожает: что станет причиной
17 августа 2026, 23:40
В Запорожье подросток погиб от удара током от электропоезда
17 августа 2026, 23:20
В Киеве подросток с ножом напал на полицейского
17 августа 2026, 22:55
В Киевской области на железной дороге погиб подросток
17 августа 2026, 22:45
На Одесщине в результате вражеских ударов пострадали четыре человека, среди них двое детей
17 августа 2026, 22:39
16 ударов топором из-за ревности: в Киевской области будут судить мужчину за жестокое убийство сожительницы
17 августа 2026, 22:12
В Харькове мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажки
17 августа 2026, 21:42
В Хмельницкой области провели теннисный фестиваль
17 августа 2026, 21:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »