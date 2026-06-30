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30 июня 2026, 12:20

На Закарпатье женщина скрыла смерть дочери и закопала тело младенца во дворе

30 июня 2026, 12:20
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Фото: полиция
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Полицейские задержали жительницу Ужгорода, подозреваемую в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к его гибели. Женщина скрыла смерть своей дочери и похоронила ее во дворе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенок родился в марте 2026 года. Для выяснения обстоятельств его исчезновения на место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что ребенок погиб еще около двух месяцев назад. По словам женщины, она вместе с дочерью находилась в доме своей матери в городе Чоп. Во время кормления младенец якобы выпал у нее из рук. Женщина не обратилась за медицинской помощью и не пыталась спасти дочь. Вместо этого она завернула тело ребенка в тряпки и закопала во дворе. Предварительно, в этот момент 39-летняя мать могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Криминалисты эксгумировали тело младенца и направили его на судмедэкспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители обнаружили факт жестокого обращения с 7-летним ребенком. Женщина привязывала сына цепью к батарее с целью "воспитания".

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