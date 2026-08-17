В Ровенской области несовершеннолетняя девушка упала с моста во время селфи

Фото иллюстративное

В Березновском территориальном обществе 15-летняя девушка травмировалась при попытке сделать экстремальное фото на мосту

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел 16 августа около 19:00. Как установили работники ювенальной превенции, 15-летняя местная жительница гуляла по одной из улиц села вместе с 17-летней сестрой.

Девушка решила сделать фото, сев на перила дорожного моста. Однако она потеряла равновесие и упала с высоты около четырех метров.

В результате падения несовершеннолетняя получила перелом ноги и ушиб руки.

Полицейские призывают не делать экстремальных фото на мостах, крышах, изгородях, недостройках или вблизи железнодорожных путей.

Напомним, что вечером 26 июля на железнодорожной станции в поселке Брюховичи 15-летний подросток вылез на вагон поезда и получил поражение электрическим током. Парень находится в реанимации.