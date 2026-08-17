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Российский военный завербовал 15-летнюю девушку для сбора разведданных в Донецкой области
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17 августа 2026, 20:20

Российский военный завербовал 15-летнюю девушку для сбора разведданных в Донецкой области

17 августа 2026, 20:20
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По данным следствия, в сентябре 2025 года оккупант через Telegram установил контакт с 15-летней девушкой из Краматорска. Зная о возрасте, он постепенно вошел в доверие к несовершеннолетней и начал давать ей задачи в интересах русских войск

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры подозрение объявили 26-летнему военному 237-му танковому полку 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Ему инкриминируют вербовку и использование ребенка для участия в вооруженном конфликте - ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По данным следствия, в сентябре 2025 года оккупант через Telegram установил контакт с 15-летней девушкой из Краматорска. Зная о возрасте, он постепенно вошел в доверие к несовершеннолетней и начал давать ей задачи в интересах русских войск.

Девушка по его указаниям собирала информацию о местах нахождения полицейских и сотрудников СБУ, украинских военных и военной техники, а также о местах хранения оружия и боеприпасов.

Российский военный предупреждал ее, что полученные данные могут быть использованы для нанесения ударов по соответствующим объектам.

Для утаивания своей деятельности оккупант требовал от девушки не разглашать факт их общения и скрывать переписку.

Кроме того, он предложил несовершеннолетнему подложить гранату под колесо военного автомобиля и сфотографировать это. От выполнения этой задачи девушка отказалась.

В прокуратуре отмечают, что российские военные и спецслужбы систематически пытаются вербовать украинцев для работы в пользу государства-агрессора, в частности, привлекают к преступной деятельности детей, пользуясь их доверчивостью, психологической уязвимостью и недостаточным жизненным опытом.

Напомним, что в Харькове разоблачили мужчину, которого завербовали россияне. Он помогал врагу корректировать удары.

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