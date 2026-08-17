Бензин в Украине обвалился в цене: сколько можно сэкономить

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В Украине регулярно меняются цены на горючее из-за обострений на Ближнем Востоке. При этом последние недели стоимость бензина продолжает падать.

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 17 августа средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 83,77 гривны за литр (-0,22 гривны);

бензин А-95 – 80,29 гривны за литр (-0,34 гривны);

бензин А-92 – 77,05 гривны за литр (-0,01);

дизтопливо – 92,19 гривны за литр (-0,29);

автогаз – 43,69 гривны за литр (без изменений).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.