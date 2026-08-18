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18 августа 2026, 00:55

Жених Леси Никитюк перенес операцию

18 августа 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Военный Дмитрий Бабчук перенес операцию на ноге. Жених ведущей Леси Никитюк показал, как он выглядит после операции

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Дмитрий Бабчук перенес операцию на носу. Что именно произошло и какая это была операция, жених Леси Никитюк не уточнил. Однако военный уже показал фото из больничной палаты и сообщил с юмором, что "лапку починили", а скоро он должен возвращаться на службу.

Следует отметить, что Дмитрий Бабчук защищает Украину с 2016 года. В частности, он служил в 35-й бригаде морской пехоты, в отдельном подводном противодиверсионном отряде и в 73 морском центре специальных операций. Где он служит сейчас – он не разглашает.

Напомним, летом прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.

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