Жених Леси Никитюк перенес операцию

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Дмитрий Бабчук перенес операцию на носу. Что именно произошло и какая это была операция, жених Леси Никитюк не уточнил. Однако военный уже показал фото из больничной палаты и сообщил с юмором, что "лапку починили", а скоро он должен возвращаться на службу.

Следует отметить, что Дмитрий Бабчук защищает Украину с 2016 года. В частности, он служил в 35-й бригаде морской пехоты, в отдельном подводном противодиверсионном отряде и в 73 морском центре специальных операций. Где он служит сейчас – он не разглашает.

Напомним, летом прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.