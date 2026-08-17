В Киевской области задержали мужчину за изнасилование 7-летней падчерицы

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области прокуратура сообщила о подозрении 47-летнему гражданину Узбекистана, которого подозревают в неоднократном изнасиловании 7-летней падчерицы

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры мужчине инкриминируют изнасилование малолетней, совершенное повторно - ч. 4, 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сожитель совершил сексуальное насилие в отношении ее 7-летней дочери.

По данным прокуратуры, во время разговора с матерью девочка рассказала, что мужчина почти два месяца совершал в ней сексуальное насилие, когда матери не было рядом.

Подозреваемый был задержан в соответствии со ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.