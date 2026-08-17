В Киевской области на железной дороге погиб подросток

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно грузовой поезд сообщением Коростень - Дарница наехал на парня. Подросток был на железнодорожном пути. Машинист применил экстренное торможение, однако, к сожалению, трагедии избежать не удалось. 14-летний парень погиб на месте.

"Полиция Киевщины напоминает: железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности. Будьте внимательны и переходите колеи только в установленных местах", - говорят правоохранители.

Напомним, в Киевской области мужчина погиб под колесами поезда . Предварительно он двигался вдоль железнодорожного пути, когда его сбил грузовой поезд. К сожалению, 50-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.