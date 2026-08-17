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17 августа 2026, 22:45

В Киевской области на железной дороге погиб подросток

17 августа 2026, 22:45
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Фото: Нацполиция
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Трагедия произошла в Бучанском районе. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно грузовой поезд сообщением Коростень - Дарница наехал на парня. Подросток был на железнодорожном пути. Машинист применил экстренное торможение, однако, к сожалению, трагедии избежать не удалось. 14-летний парень погиб на месте.

"Полиция Киевщины напоминает: железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности. Будьте внимательны и переходите колеи только в установленных местах", - говорят правоохранители.

Напомним, в Киевской области мужчина погиб под колесами поезда . Предварительно он двигался вдоль железнодорожного пути, когда его сбил грузовой поезд. К сожалению, 50-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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