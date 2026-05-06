06 мая 2026, 22:23

Стрельба в Святошинском районе: полиция задержала водителя "Мерседеса" после погони

Фото: патрульная полиция Киева
Столичные правоохранители 6 мая задержали водителя, устроившего стрельбу посреди улицы в Святошинском районе

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

На линию 112 сообщили, что между водителями возникла ссора, после чего водитель автомобиля Mercedes произвел несколько выстрелов в направлении авто Skoda и уехал.

По предварительным данным, никто не пострадал. Транспортные средства не получили повреждений.

Для розыска подозреваемого полиция ввела спецоперацию. Автомобиль обнаружили в селе Новые Петровцы.

Инспекторы остановили транспортное средство и задержали водителя. В салоне автомобиля обнаружили предмет, похожий на пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую вероятное оружие. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, что днем 2 мая возле ТРЦ "Республика" в Голосеевском районе столицы произошла стрельба из-за конфликта на дороге.

стрельба Киев задержание
