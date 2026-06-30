Резня в Днепре: полиция задержала 43-летнего мужчину, который едва не убил оппонента во время ссоры

Фото: полиция Днепропетровской области

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время конфликта на улице злоумышленник нанес 24-летнему мужчине ножевые ранения. С тяжелыми телесными повреждениями потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение.

28 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении раненого мужчины на улице Квартальной в Шевченковском районе.

Стражи порядка установили, что между двумя мужчинами во время совместного отдыха на улице возник словесный конфликт. В разгар ссоры один из ее участников достал нож и нанес оппоненту несколько ударов.

Полицейские установили местонахождение нападающего и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 43-летний местный житель.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.