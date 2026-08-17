В Запорожье подросток погиб от удара током от электропоезда

Фото: Нацполиция

В Запорожской области произошла трагедия на железной дороге. Там погиб 17-летний подросток. Его 14-летний друг получил поражение током

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Предварительно трое подростков пытались проехать на электропоезде, уцепившись за его внешние части. Однако когда электропоезд двигался, 17-летнего парня поразило током: он погиб от разряда. Его 14-летний друг тоже получил удар током и упал с поезда. Третий их товарищ не пострадал.

"Правоохранители призывают родителей регулярно говорить с детьми о правилах безопасности на железной дороге и объяснять реальные последствия таких развлечений. Важно знать, где и с кем проводят время несовершеннолетние, особенно если речь идет о территориях у железнодорожных путей, станций и переездов", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области погиб подросток на железной дороге. Машинист пытался применить экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.