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Полицейские задержали злоумышленника, который во время ссоры зарезал своего соседа. Преступление произошло в городе Фастов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Тело 65-летнего мужчины без признаков жизни в его собственном доме обнаружила знакомая, которая и вызвала правоохранителей.

Следователи выяснили, что во время распития алкогольных напитков между 47-летним мужчиной и его соседом возник конфликт. Во время ссоры нападающий схватил нож и семь раз ударил им своего оппонента в грудь. От полученных ранений 65-летний потерпевший скончался на месте.

Правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его "по горячим следам". Как оказалось, мужчина раньше уже имел проблемы с законом и сейчас находится в статусе СОЧ.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, который убил мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения.