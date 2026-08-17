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17 августа 2026, 23:40

Аренда квартир в Украине еще подорожает: что станет причиной

17 августа 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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В Украине инвестиции в жилье дорожают. Аренда в новостройках растет в цене и дальше

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Риелтор, специалист по инвестированию в Украине и Испании Карина Бахолдина пояснила, что среди причин подорожания аренды жилья - подорожание момента.

"Никаких адекватных предпосылок для повышения цен на аренду как на первичном, так и на вторичном рынке нет, но они растут. Основная ситуация сложилась с тем, что очень подорожали ремонты. Если раньше можно было хороший ремонт в новостройке с дверью скрытого монтажа, с нормальными плинтусами, ламинатом, теплым полом сделать за 650 – 800 долларов за метр, то сейчас уже это 800 – 1000 долларов за метр", – говорит эксперт.

Кроме того, перед зимой у украинцев в выборе жилья важен вопрос автономности и базовой инфраструктуры. Зоркема, растет на автономные дома за городом, особенно если там есть подвал или подключенный генератор.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.

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