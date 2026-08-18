"Сплошной испуг": ведущий Александр Педан рассказал о первом сексе

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Ведущий Александр Педан рассказал, как у него был первый интимный опыт. По его словам, это не было идеально

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Александра Педана, он на тот момент ничего не знал о половой жизни. Поэтому первый опыт стал травматичным. Тогда, вспоминает он, не было много соответствующей литературы в великом опыте, а у него - не было человека, с которым он мог бы посоветоваться.

"Это был сплошной испуг и неопытность. Не знал, что делать. Я настолько испугался, что у меня, кажется, кровь носом пошла. Прям вот настолько не знал и перевозбудился и испугался. и все это вместе. Короче, это был ну прямо супер неправильный опыт", - говорит ведущий.

Напомним, ранее актер Тарас Цымбалюк рассказывал о его первом интимном опыте. По его словам, это было ужасно.