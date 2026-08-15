Мобилизация женщин: где граница между обороной Украины и самоуничтожением

Смертность в Украине примерно втрое превышает рождаемость, что является абсолютным мировым антирекордом

Смертность в Украине примерно втрое превышает рождаемость, что является абсолютным мировым антирекордом

Иллюстративное фото: из открытых источников

Я не верю в теорию заговора. Ибо уверен, что явная лажа влияет на ход истории гораздо существеннее, чем тайная ложа. Но иногда даже мне кажется, что какой-то злой гений хочет освободить украинскую землю от украинцев.

На днях попала на глаза Стратегия демографического развития Украины на период до 2040 года – официальный документ, утвержденный распоряжением Кабмина почти два года назад.

Согласно этому документу, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин по состоянию на 2024 год составила 57,3 года. Следовательно, среднестатистический украинский мужчина имеет все шансы не дожить до снятия с военного учета по возрасту. Другими словами, умереть на службе до того, как он получит шанс демобилизоваться в свои 60. Идеальное решение проблемы дефицита Пенсионного фонда: среднестатистический украинец просто не доживает до пенсии!

В Израиле, где мужчины живут в среднем 81,7 года, мобилизации подлежат мужчины в возрасте до 51 года. Почувствуйте отличие!

Когда же Сергей Гнездилов заговорил о принудительной мобилизации женщин, у меня создалось впечатление, что страна сошла с ума. Потому что напомню, в Украине и так один из самых низких показателей фертильности в мире: в 2025 он составлял около 0,9 ребенка на одну женщину. Смертность у нас примерно втрое превышает рождаемость, что является абсолютным мировым антирекордом. Население Украины (точнее население неоккупированных территорий) за время независимости сократилось на 45-50%, что снова является мировым антирекордом со времен Второй мировой войны.

Если кто стремится освободить украинскую землю от украинцев, он на правильном пути! Стариков – в армию. Женщин – испугать мобилизацией. Молодым людям до 23 – разрешить уехать за границу! И вести войну до победного конца, пока не упадет Россия!

Идеальная формула для расчистки территории Украины от тех, кто веками жил на этой земле. Можете расспросить у палестинцев, как большинство на своей земле вдруг становится меньшинством. Им есть что рассказать о трагической истории Палестины…

Повторюсь, я не адепт теорий заговора. Но, возможно, пора возвращать в политику мобилизации закон и здравый смысл? Чтобы украинцы остались на этой земле после окончания войны?

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