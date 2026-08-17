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Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
17 августа 2026, 10:26

Не "42 миллиона", а здоровая демография: что на самом деле нужно Украине

17 августа 2026, 10:26
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Прирост демографии всегда идет в паре с экономическим ростом
Прирост демографии всегда идет в паре с экономическим ростом
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Все чаще в публичном пространстве начинают выныривать свиноматочные идеи на тему "каждая украинская женщина должна родить 8 детей, чтоб спасти нацию". Из этого случае следует отметить, что:

1. Все эти патримониальные стереотипы "нас снова должно быть 42 миллиона" – это не только извращенная утопия, но и ретроградная ахинея родом из веков 18 или 19.

2. Война катализировала 2 худших процесса: гибель + 6-миллионная эмиграция наиболее продуктивного трудоспособного, здорового, репродуктивного населения. Поэтому нужно не увеличивать население – а заполнять пробел в половозрастной структуре.

3. Призыв количественно размножаться – абсурдный и безответственный, поскольку нам нужно восстановить трудоспособное и зрелое население 25-45 лет, без которого голопузи младенцы и их матери в декрете окончательно похоронят государственную социалку и экономику.

4. Прирост демографии всегда идет в паре с экономическим ростом. Плодить бедность в условиях нестабильности и бесперспективности – это Африка. Надо увеличивать количество пожирателей бюджета, а количество создателей бюджета.

5. Планета перенаселена. Человечество должно сокращать свою численность, если хочет выжить. Регулирование деторождаемости (с запретом многодетности в бедных странах) ляжет в основу политик мировых правительств.

6. Репродукция давно перестала быть демографическим явлением и стала экономически-социальным. Ребёнок – это результат состоятельности и уверенности в завтрашнем дне, а не "потребностей нации".

7. Право не иметь детей – основополагающее. Это ничье дело, особенно государства.

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Украина демография рождаемость рождение ребенка дети население
 
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