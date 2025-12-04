Иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 3 декабря российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Баштанке в Николаевской области

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вчера вечером враг ударил баллистической ракетой (предварительно "Искандер-М" с кассетной боевой частью) по окрестностям города Баштанки", – говорится в сообщении.

В результате атаки возникло возгорание на открытой территории. К счастью, пострадавших нет.

Чиновник добавил, что 3 декабря россияне дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали шесть человек.