Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ввечері 3 грудня російські війська завдали удару балістичною ракетою по Баштанці у Миколаївській області

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Учора ввечері ворог вдарив балістичною ракетою (попередньо "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною) по околицях міста Баштанки", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки виниуло займання на відкритій території. На щастя, постраждалих немає.

Посадовець додав, що 3 грудня росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атакиворожих безпілотників. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали шестеро людей.