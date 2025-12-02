21:11  02 декабря
В Николаеве задержаны трое участников схемы уклонения от налогов на 114 млн грн при экспорте зерна

Фото: иллюстративное
В Николаеве разоблачили группу, которая уклонялась от уплаты налогов во время теневых операций с зерном на сотни миллионов гривен

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Николаеве правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в теневых операциях с зерном, которые привели к уклонению от уплаты более 114 млн грн налогов. Среди задержанных – владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер. Всем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемые закупали зерно за наличные, не отражая эти операции в бухгалтерском учете и налоговых отчетах. Затем продукцию экспортировали через контролируемые иностранные компании и фиктивные фирмы. Общий оборот схем составил почти 640 млн. грн., при этом неуплаченный налог превышает 114,6 млн. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, печати компаний и 30 тыс. долларов наличными. Кроме того, арестовано имущество на сумму 21,5 млн грн, в том числе шесть квартир, три автомобиля, земельный участок и денежные средства.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности группы и документируют доказательства для передачи дела в суд. В прокуратуре подчеркнули, что подобные действия создают значительные риски для налоговых поступлений и экономики региона.

Ранее сообщалось, бывшему депутату Киевсовета Денису Комарницкому, ныне являющемуся адвокатом и скрывающимся за границей, заочно объявили о подозрении в уклонении от уплаты почти 12 миллионов гривен налогов.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
