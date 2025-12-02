Фото: иллюстративное

В Николаеве разоблачили группу, которая уклонялась от уплаты налогов во время теневых операций с зерном на сотни миллионов гривен

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Николаеве правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в теневых операциях с зерном, которые привели к уклонению от уплаты более 114 млн грн налогов. Среди задержанных – владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер. Всем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемые закупали зерно за наличные, не отражая эти операции в бухгалтерском учете и налоговых отчетах. Затем продукцию экспортировали через контролируемые иностранные компании и фиктивные фирмы. Общий оборот схем составил почти 640 млн. грн., при этом неуплаченный налог превышает 114,6 млн. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, печати компаний и 30 тыс. долларов наличными. Кроме того, арестовано имущество на сумму 21,5 млн грн, в том числе шесть квартир, три автомобиля, земельный участок и денежные средства.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности группы и документируют доказательства для передачи дела в суд. В прокуратуре подчеркнули, что подобные действия создают значительные риски для налоговых поступлений и экономики региона.

