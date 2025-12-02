13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 20:33

У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна

02 грудня 2025, 20:33
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві викрили групу, яка ухилялася від сплати податків під час тіньових операцій із зерном на сотні мільйонів гривень

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Миколаєві правоохоронці затримали трьох осіб, підозрюваних у тіньових операціях із зерном, які призвели до ухилення від сплати понад 114 млн грн податків. Серед затриманих – власниця агрофірми, бухгалтер та менеджер. Всім повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 КК України.

За даними слідства, підозрювані закуповували зерно за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському обліку та податкових звітах. Після цього продукцію експортували через контрольовані іноземні компанії та фіктивні фірми. Загальний оборот схем становив майже 640 млн грн, при цьому несплачений податок перевищує 114,6 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, печатки компаній та 30 тис. доларів готівкою. Крім того, арештовано майно на суму 21,5 млн грн, зокрема шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та грошові кошти.

Наразі слідчі продовжують встановлювати всі обставини діяльності групи та документують докази для передачі справи до суду. У прокуратурі підкреслили, що такі дії створюють значні ризики для податкових надходжень та економіки регіону.

Раніше повідомлялося, колишньому депутату Київради Денису Комарницькому, який нині є адвокатом та переховується за кордоном, заочно оголосили підозру в ухиленні від сплати майже 12 мільйонів гривень податків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаїв ухилення від податків зерно податки схема
Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон
02 грудня 2025, 14:33
На Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон
02 грудня 2025, 14:13
Аналітики про Меморандум із МВФ: пункт щодо ПДВ може завдати шкоди економіці
02 грудня 2025, 13:25
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня 2025, 20:48
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
Вже завтра стартує програма: українці отримають безкоштовні квитки на поїзд на 3000 км
02 грудня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »