Фото: ілюстративне

У Миколаєві викрили групу, яка ухилялася від сплати податків під час тіньових операцій із зерном на сотні мільйонів гривень

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Миколаєві правоохоронці затримали трьох осіб, підозрюваних у тіньових операціях із зерном, які призвели до ухилення від сплати понад 114 млн грн податків. Серед затриманих – власниця агрофірми, бухгалтер та менеджер. Всім повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 КК України.

За даними слідства, підозрювані закуповували зерно за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському обліку та податкових звітах. Після цього продукцію експортували через контрольовані іноземні компанії та фіктивні фірми. Загальний оборот схем становив майже 640 млн грн, при цьому несплачений податок перевищує 114,6 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, печатки компаній та 30 тис. доларів готівкою. Крім того, арештовано майно на суму 21,5 млн грн, зокрема шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та грошові кошти.

Наразі слідчі продовжують встановлювати всі обставини діяльності групи та документують докази для передачі справи до суду. У прокуратурі підкреслили, що такі дії створюють значні ризики для податкових надходжень та економіки регіону.

