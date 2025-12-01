Спасатели провели операцию по разминированию многоэтажки в Вышгороде

Фото: ГСЧС

Во время вражеской атаки ночью 30 ноября в Вышгороде один из российских дронов попал в крышу многоэтажки. К счастью, он не взорвался

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На крыше многоэтажки остался сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" была во дворе дома.

Все эти боеприпасы представляли критическую угрозу жителям жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент. Для того, чтобы обезвредить их, опасный участок огородили, а жильцов высших этажей эвакуировали.

"Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БпЛА использовали в тандеме дроны и многофункциональную работу, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль", – рассказали в ГСЧС.

Затем все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке.

Напомним, в ночь на 30 ноября РФ нанесла удар по жилому и промышленному сектору города Вышгород Киевской области. В результате атаки разрушены дома, возникли пожары, есть пострадавшие.