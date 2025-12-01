Ілюстративне фото: armyinform

Внаслідок ранкової атаки російських дронів у Миколаєві спалахнула пожежа на покрівлі багатоповерхівки

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Внаслідок ранкової атаки "шахедів" на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють", – йдеться у повідомленнні.

Також посадовець додав, що 30 листопада росіяни атакували Миколаїв ударними БПЛА типу Shahed. Були пошкоджені дев'ять вантажівок, два трактори, два легковики, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі в неділю росіяни тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Також завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. Обійшлося без постраждалих.

