В Николаеве из-за свечки загорелась стиральная машинка

Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве на втором этаже одной из квартир загорелась стиральная машинка. К счастью, обошлось без пострадавших

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Как выяснилось, причиной возгорания стала свеча, оставленная на машинке.

Пламя медленно разогревало пластиковые кухонные приборы над стиральной машиной, они начали плавиться и капать на поверхность прибора, что привело к возгоранию.

Чрезвычайники отмечают, что даже мелкие бытовые детали могут привести к серьезным пожарам. Открытый огонь требует постоянного внимания: не оставляйте свечи без присмотра и держите их подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Напомним, 20 ноября в центре Киева раздался взрыв в квартире, а затем вспыхнул пожар. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал взрыв зарядной станции. Окончательную причину происшествия будут выяснять правоохранители.