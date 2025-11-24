У Миколаєві через свічку загорілася пральна машинка

Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві на другому поверсі однієї з квартир загорілася пральна машинка. На щастя, обійшлося без постраждалих

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Як з'ясувалося, причиною займання стала свічка, яку залишили на машинці.

Полум'я повільно розігрівало пластикові кухонні прилади над пральною машиною, вони почали плавитися й капати на поверхню приладу, що спричинило займання.

Надзвичайники наголошують, що навіть дрібні побутові деталі можуть призвести до серйозних пожеж. Відкритий вогонь потребує постійної уваги: не залишайте свічки без нагляду та тримайте їх подалі від легкозаймистих предметів.

