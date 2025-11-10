08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
16:52  09 листопада
Дощі та туман по всій Україні: що очікувати від погоди 10 листопада
10 листопада 2025, 08:22

На Миколаївщині молодик жорстоко побив односельця: потерпілий у тяжкому стані

10 листопада 2025, 08:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Вознесенську поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 8 листопада в одному з сіл Вознесенського району.

Молодик прийшов до знайомого, щоб "з'ясувати стосунки". Під час суперечки між чоловіками виникла бійка, у ході якої нападник наніс численні удари руками по обличчю та тулубу потерпілого.

Потерпілого 46-річного чоловіка госпіталізували – медики оцінюють його стан як тяжкий.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку.

За погодженням із Вознесенською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, на Київщині 18-річний юнак побив перехожого і стріляв із пістолета в підземному переході. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Миколаївська область конфлікт бійка односельці поліція лікарня
