На Миколаївщині молодик жорстоко побив односельця: потерпілий у тяжкому стані
У Вознесенську поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався увечері 8 листопада в одному з сіл Вознесенського району.
Молодик прийшов до знайомого, щоб "з'ясувати стосунки". Під час суперечки між чоловіками виникла бійка, у ході якої нападник наніс численні удари руками по обличчю та тулубу потерпілого.
Потерпілого 46-річного чоловіка госпіталізували – медики оцінюють його стан як тяжкий.
Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку.
За погодженням із Вознесенською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
