На Миколаївщині молодик жорстоко побив односельця: потерпілий у тяжкому стані

У Вознесенську поліцейські затримали 20-річного місцевого жителя, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 8 листопада в одному з сіл Вознесенського району.

Молодик прийшов до знайомого, щоб "з'ясувати стосунки". Під час суперечки між чоловіками виникла бійка, у ході якої нападник наніс численні удари руками по обличчю та тулубу потерпілого.

Потерпілого 46-річного чоловіка госпіталізували – медики оцінюють його стан як тяжкий.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку.

За погодженням із Вознесенською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

