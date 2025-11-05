На Миколаївщині двоє дітей пошкодили на цвинтарі 30 могил

Фото: поліція

У селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 та 11 років поламали надгробні плити та хрести на цвинтарі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про пошкоджені могили на місцевому цвинтарі в поліцію повідомив староста села вдень 3 листопада. На місці правоохоронці зафіксували понівечені пам’ятники, розбиті надгробні плити та поламані хрести на 30 могилах.

Поліцейські встановили, що розгром на кладовищі вчинили двоє хлопців віком 9 та 11 років. Зі слів дітей, дорогою до лісу вони вирішили розважитися й почали ламати руками й бити ногами надгробки та хрести.

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). Оскільки діти не досягли віку кримінальної відповідальності, на їхніх батьків складуть протоколи за ч. 4 ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей) і передадуть до суду.

Щодо 11-річного хлопця слідчі готують клопотання до суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, у жовтня на Буковині діти пошкодили могили та хрест на цвинтарі. Неповнолітні перебували у стані алкогольного сп’яніння.