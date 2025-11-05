13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 11:58

Розбиті хрести та надгробні плити: на Миколаївщині діти пошкодили на цвинтарі 30 могил

05 листопада 2025, 11:58
Фото: поліція
У селі Павло-Мар’янівка Снігурівської громади двоє хлопців 9 та 11 років поламали надгробні плити та хрести на цвинтарі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про пошкоджені могили на місцевому цвинтарі в поліцію повідомив староста села вдень 3 листопада. На місці правоохоронці зафіксували понівечені пам’ятники, розбиті надгробні плити та поламані хрести на 30 могилах.

На Миколаївщині двоє хлопчиків пошкодили на цвинтарі 30 могил

Поліцейські встановили, що розгром на кладовищі вчинили двоє хлопців віком 9 та 11 років. Зі слів дітей, дорогою до лісу вони вирішили розважитися й почали ламати руками й бити ногами надгробки та хрести.

На Миколаївщині діти пошкодили на цвинтарі 30 могил

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою). Оскільки діти не досягли віку кримінальної відповідальності, на їхніх батьків складуть протоколи за ч. 4 ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей) і передадуть до суду.

Щодо 11-річного хлопця слідчі готують клопотання до суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

На Миколаївщині двоє дітей пошкодили на цвинтарі 30 могил

Нагадаємо, у жовтня на Буковині діти пошкодили могили та хрест на цвинтарі. Неповнолітні перебували у стані алкогольного сп’яніння.

