Городской голова в Николаевской области забыл задекларировать более 5,3 млн грн

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении городскому голове Первомайска за декларирование недостоверной информации на 5,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах и финансовые обязательства жены. В частности речь идет о "займе" наличных денег от зятя в 5 миллионов гривен.

"Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", – говорится в сообщении.

За совершенное ему грозит до 2 лет ограничение свободы.

