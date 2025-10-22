13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
22 октября 2025, 17:15

Городской голова в Николаевской области забыл задекларировать более 5,3 млн грн

22 октября 2025, 17:15
фото: ГБР
Читайте також
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении городскому голове Первомайска за декларирование недостоверной информации на 5,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2023 год чиновник сознательно не указал 300 тысяч гривен на своих банковских счетах и финансовые обязательства жены. В частности речь идет о "займе" наличных денег от зятя в 5 миллионов гривен.

"Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", – говорится в сообщении.

За совершенное ему грозит до 2 лет ограничение свободы.

Напомним, в Николаевской области правоохранителя будут судить за избиение задержанного в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы.

Николаевская область Первомайск декларации ГБР
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
