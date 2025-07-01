фото: Государственное бюро расследований

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По материалам Государственного бюро расследований, оперуполномоченный ГУ "Николаевский следственный изолятор" применил физическое насилие к одному из заключенных из-за нарушения установленного им запрета на общение с другими заключенными.

По информации следствия, после избрания меры пресечения новоприбывшему подозреваемому была самовольно назначена отдельная камера. Правоохранитель запретил другим осужденным контактировать с ним. Когда один из заключенных не выполнил этого требования, работник изолятора наведался в камеру и нанес ему многочисленные удары по голове и телу.

фото: Государственное бюро расследований

Обвинительный акт по этому инциденту уже направлен в суд. Следователи ГБР продолжают работать над этим делом, а также над вопросами обеспечения прав заключенных в исправительных учреждениях.

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