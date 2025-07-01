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01 июля 2025, 13:25

В Николаевской области правоохранителя будут судить за избиение задержанного в следственном изоляторе

01 июля 2025, 13:25
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фото: Государственное бюро расследований
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В Николаевской области завершено расследование дела по избиению задержанного работником следственного изолятора

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

По материалам Государственного бюро расследований, оперуполномоченный ГУ "Николаевский следственный изолятор" применил физическое насилие к одному из заключенных из-за нарушения установленного им запрета на общение с другими заключенными.

По информации следствия, после избрания меры пресечения новоприбывшему подозреваемому была самовольно назначена отдельная камера. Правоохранитель запретил другим осужденным контактировать с ним. Когда один из заключенных не выполнил этого требования, работник изолятора наведался в камеру и нанес ему многочисленные удары по голове и телу.

фото: Государственное бюро расследований

Обвинительный акт по этому инциденту уже направлен в суд. Следователи ГБР продолжают работать над этим делом, а также над вопросами обеспечения прав заключенных в исправительных учреждениях.

Напомним, оккупанты накрыли Николаевскую область из артиллерии: есть жертва, ранена женщина.

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