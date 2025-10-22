Міський голова на Миколаївщині забув задекларувати понад 5,3 млн грн

фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру міському голові Первомайська за декларування недостовірної інформації на 5,3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав 300 тисяч гривень на своїх банківських рахунках та фінансові зобов’язання дружини. Зокрема йдеться про "позику" готівки від зятя у 5 мільйонів гривень.

"Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації)", – йдеться у повідомленні.

За скоєне йому загрожує до 2 років обмеження волі.

