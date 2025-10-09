15:49  09 жовтня
09 жовтня 2025, 15:25

У Миколаєві курсант готував теракт в готелі

09 жовтня 2025, 15:25
Ілюстративне фото
Курсант навчався в Одесі на 1 курсі за державним замовленням для Збройних Сил України та мав статус військового. Навесні цього року він був завербований росіянами

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Російські спецслужби доручили курсанту влаштувати теракт у Миколаєві. 11 травня він приїхав до міста, орендував кімнату в готелі "Пілігрим" і зібрав зі "схрону" саморобний вибуховий пристрій та місткість із легкозаймистою речовиною.

Того ж дня зрадник заклав вибухівку в клумбі неподалік автомобіля, запаркованого у дворі багатоквартирного будинку. Місткість із легкозаймистою речовиною зловмисник поклав на капоті машини й підпалив запальничкою.

На суді курсант визнав свою провину. За його словами, спочатку йому запропонували "роботу" іншу: малювати графіті та підпалювати авто. Крім того, він погодився виготовити та привести в дію саморобний вибуховий пристрій, бо таке завдання було найбільш оплачуваним – обіцяли 2 000 доларів США.

За його словами він сфотографував палаючий автомобіль та надіслав фото "Оператору". Йому було наказано залишатися на місці до вибуху, але він злякався та пішов геть, після чого його й затримали. Зараз курсант заявив, що розкаюється.

Суд врахував, що хлопець не має батьків, а його рідний брат служить в ЗСУ. Його засудили до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.

09 жовтня 2025
