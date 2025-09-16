12:05  16 сентября
16 сентября 2025, 14:38

В Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 "освобождал" военнообязанных с ТЦК

16 сентября 2025, 14:38
Читайте також українською мовою
Фото: Государственное бюро расследований
Читайте також
українською мовою

Следователи установили, что задержанный за деньги пытался использовать свое влияние для незаконного вывода военнообязанных из ТЦК

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В Николаевской области задержали правоохранителя, который за деньги предлагал "освободить" военнообязанных из территориальных центров комплектования. Согласно данным следствия, он использовал свои служебные связи, чтобы влиять на решения других должностных лиц.

К представителю правоохранительных органов обратился местный предприниматель с просьбой помочь вернуть его работника. Мужчину после проверки документов оставили в РТЦК. Чиновник согласился "решить вопрос" за денежное вознаграждение. На следующий день он вывел мобилизованного из помещения центра и договорился передать его на трассе Николаев – Киев за 2 тысячи долларов. Именно во время этой передачи сотрудники ДБР произвели задержание.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием влияния на должностное лицо по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Проверяется возможная причастность других сотрудников территориального центра к этой схеме. В то же время, военнообязанный, которого пытались вывести из ТЦК, проходит военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе в Вооруженных силах Украины.

Ранее сообщалось, на Тернопольщине правоохранители задержали руководителя учебного заведения по подозрению в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, он обещал за 500 долларов США оформить гражданину отсрочку от мобилизации путем зачисления его в колледж.

