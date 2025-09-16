Фото: Государственное бюро расследований

Следователи установили, что задержанный за деньги пытался использовать свое влияние для незаконного вывода военнообязанных из ТЦК

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В Николаевской области задержали правоохранителя, который за деньги предлагал "освободить" военнообязанных из территориальных центров комплектования. Согласно данным следствия, он использовал свои служебные связи, чтобы влиять на решения других должностных лиц.

К представителю правоохранительных органов обратился местный предприниматель с просьбой помочь вернуть его работника. Мужчину после проверки документов оставили в РТЦК. Чиновник согласился "решить вопрос" за денежное вознаграждение. На следующий день он вывел мобилизованного из помещения центра и договорился передать его на трассе Николаев – Киев за 2 тысячи долларов. Именно во время этой передачи сотрудники ДБР произвели задержание.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием влияния на должностное лицо по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей. В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Проверяется возможная причастность других сотрудников территориального центра к этой схеме. В то же время, военнообязанный, которого пытались вывести из ТЦК, проходит военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе в Вооруженных силах Украины.

Ранее сообщалось, на Тернопольщине правоохранители задержали руководителя учебного заведения по подозрению в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, он обещал за 500 долларов США оформить гражданину отсрочку от мобилизации путем зачисления его в колледж.