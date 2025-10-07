11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 12:49

На Миколаївщині інспектор СІЗО закликав росіян вбивати українських військових

07 жовтня 2025, 12:49
фото: ДБР
У Миколаївській області правоохоронці викрили інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці встановили, що інспектор "Миколаївського СІЗО" у проросійських Telegram-каналах активно підтримував обстріли Миколаєва та дії окупантів загалом. Він активно поширював проросійські гасла, агітував безжально вбивати бійців ЗСУ та навіть закликав рф обстріляти ізолятор, де сам працював, щоб звільнити зрадників та колаборантів, які перебувають під слідством.

За скоєне інспектору загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні на Миколаївщині затримали правоохоронця, який за $2000 "звільняв" військовозобов’язаних з ТЦК. У разі доведення провини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Миколаївська область СІЗО ДБР РФ Миколаїв
03 жовтня 2025
07 серпня 2025
