Фото: ОГП

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Среди фигурантов – директор, двое совладельцев, бухгалтер и менеджеры по продажам двух компаний. Они систематически отправляли продукцию биологической защиты культур на предприятия в РФ, обслуживавшие агрохолдинги, образовательные учреждения и объекты критической инфраструктуры. Для этого использовали сеть аффилированных компаний в странах Европы и Азии.

В Днепропетровской и Кировоградской областях провели 37 обысков. Правоохранители изъяли документы, печати российских компаний, ключи к банкам РФ, технику, телефоны, банковские карты и наличные деньги в разных валютах более чем на 9 млн грн.

Семерых участников схемы заключили под стражу без права залога. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

Напомним, ранее прокуроры Киевской области объявили подозрение 42 фигурантам – среди них депутаты, чиновники, руководители госучреждений, поставщики и подрядчики. Их подозревают в коррупционных схемах, из-за которых государство потеряло более 468 млн грн.