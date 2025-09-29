10:10  29 вересня
29 вересня 2025, 14:05

Корабельна артилерія у "бойлерах": СБУ викрила схему переправлення озброєння до РФ

29 вересня 2025, 14:05
Фото: СБУ
Служба безпеки зупинила незаконне вивезення з країни комплектуючих до корабельних артилерійських установок вартістю майже 1,5 млн доларів

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Йдеться про системи різних типів – від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М. Таке озброєння використовують на військових кораблях для ураження швидкісних цілей на невеликих дистанціях, зокрема дронів і крилатих ракет.

За даними слідства, до схеми причетний миколаївський підприємець. Він заволодів озброєнням під час повномасштабної війни та планував вивезти його за кордон. Щоб замаскувати вантаж, артсистеми сховав у спеціальні контейнери, що зовні виглядали як бойлери для води.

Зловмисник оформив фіктивні договори з підконтрольними компаніями в ЄС та Південно-Східній Азії, через які зброю мали переправити до Росії.

Правоохоронці затримали фігуранта під час підготовки до вивезення. Під час обшуків на складах і в офісах вилучили артилерійські установки, додаткові комплектуючі для військових катерів та договори з іноземними підприємствами.

Вилучене озброєння передадуть для потреб Сил оборони України.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 КК України (готування до контрабанди зброї, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі викрили схему постачання агропродукції до РФ. Правоохоронці провели 37 обшуків, затримали сімох фігурантів.

