Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури
ДТП сталася вночі 1 вересня на трасі Н-11 "Дніпро–Миколаїв" біля селища Добра Воля у Баштанському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі зіткнулися вантажівки Volvo та DAF. Одна з фур перекинулася.
Водія Volvo з травмами госпіталізували, але врятувати його не вдалося – 58-річний чоловік помер у лікарні. 42-річний водій DAF від медичної допомоги відмовився.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють усі обставини та причини зіткнення.
Поліція з’ясовує обставини ДТП і просить очевидців звертатися за телефоном 080-013-01-48 або 102.
01 вересня 2025
