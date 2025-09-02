09:38  02 вересня
02 вересня 2025, 10:49

Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури

02 вересня 2025, 10:49
Фото: поліція
ДТП сталася вночі 1 вересня на трасі Н-11 "Дніпро–Миколаїв" біля селища Добра Воля у Баштанському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На трасі зіткнулися вантажівки Volvo та DAF. Одна з фур перекинулася.

Водія Volvo з травмами госпіталізували, але врятувати його не вдалося – 58-річний чоловік помер у лікарні. 42-річний водій DAF від медичної допомоги відмовився.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Слідчі встановлюють усі обставини та причини зіткнення.

Поліція з’ясовує обставини ДТП і просить очевидців звертатися за телефоном 080-013-01-48 або 102.

Нагадаємо, вночі 29 серпня на Житомирщині авто врізалося в лося. Тварина раптово вибігла на дорогу. Одна людина загинула, двоє травмовані.

