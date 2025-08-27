Фото: полиция

Вечером 25 августа в одном из сел Софиевской громады мужчина открыл стрельбу из автомата на берегу реки Ингул.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Свидетели сообщили, что мужчина делал выстрелы в сторону обустроенного пляжа. К счастью, никто не пострадал. Когда правоохранители прибыли на место, пьяный мужчина шел навстречу с автоматом и патронами в руках.

Полицейские выяснили, что 32-летний мужчина незаконно хранил автоматическое оружие и 114 патронов, из которых произвел более 20 хаотических выстрелов. Во время осмотра у него изъяли автомат с патроном в патроннике, снаряженный магазин, еще один магазин и десятки патронов в карманах.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Мужчине грозит до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

