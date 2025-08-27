10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 09:58

На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі

27 серпня 2025, 09:58
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Ввечері 25 серпня в одному з сіл Софіївської громади чоловік відкрив стрілянину з автомата на березі річки Інгул

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Свідки повідомили, що чоловік робив постріли у бік облаштованого пляжу. На щастя, ніхто не постраждав. Коли правоохоронці прибули на місце, п’яний чоловік йшов назустріч із автоматом та набоями в руках.

Поліцейські з’ясували, що 32-річний чоловік незаконно зберігав автоматичну зброю та 114 патронів, з яких здійснив понад 20 хаотичних пострілів. Під час огляду у нього вилучили автомат із патроном у патроннику, споряджений магазин, ще один магазин і десятки набоїв у кишенях.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, вдень 22 серпня на Кіровоградщині сімейна сварка переросла у стрілянину. Дві людини отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина затримання пляж Миколаївська область автомат
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45
В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино
27 серпня 2025, 11:42
Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34
У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
27 серпня 2025, 11:17
Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
27 серпня 2025, 11:04
На Одещині скасували незаконну оренду двох ставків площею 73 га
27 серпня 2025, 10:57
За непокору в армії – тільки тюрма: Рада хоче скасувати умовний термін
27 серпня 2025, 10:54
У Вінниці чоловіка засудили за тривале знущання і зґвалтування доньки
27 серпня 2025, 10:40
Антидронові сітки, які закупила та почала встановлювати Херсонська адміністрація, рвуться від вітру
27 серпня 2025, 10:39
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
27 серпня 2025, 10:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »