Фото: поліція

Ввечері 25 серпня в одному з сіл Софіївської громади чоловік відкрив стрілянину з автомата на березі річки Інгул

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Свідки повідомили, що чоловік робив постріли у бік облаштованого пляжу. На щастя, ніхто не постраждав. Коли правоохоронці прибули на місце, п’яний чоловік йшов назустріч із автоматом та набоями в руках.

Поліцейські з’ясували, що 32-річний чоловік незаконно зберігав автоматичну зброю та 114 патронів, з яких здійснив понад 20 хаотичних пострілів. Під час огляду у нього вилучили автомат із патроном у патроннику, споряджений магазин, ще один магазин і десятки набоїв у кишенях.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

