Фото: полиция

Инцидент произошел 22 августа в Снегиревке. Мужчина ходил по городу с пакетом, в котором был фугасный снаряд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Опасный сверток заметил местный житель и заставил правонарушителя оставить пакет на открытом участке.

На место выехали полицейские и взрывотехники. В пакете обнаружили боевую часть осколочно-фугасного снаряда с подрывателем во взведенном состоянии.

По словам самого мужчины, он якобы обнаружил боеприпас и решил оставить себе, однако объяснить, почему носил его с собой по городу, не смог.

Полицейские сообщили ему о подозрении в незаконном хранении боеприпасов. Мужчине грозит до семи лет заключения.

Снаряд обезвредили в специально отведенном месте.

Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.