На Миколаївщині чоловік ходив містом із фугасним снарядом у пакеті
Інцидент стався 22 серпня у Снігурівці. Чоловік ходив містом із пакетом, у якому був фугасний снаряд
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Небезпечний пакунок помітив місцевий житель і змусив правопорушника залишити пакет на відкритій ділянці.
На місце виїхали поліцейські та вибухотехніки. У пакеті виявили бойову частину осколково-фугасного снаряда з підривачем у взведеному стані.
За словами самого чоловіка, він нібито знайшов боєприпас і вирішив залишити собі, однак пояснити, чому носив його з собою містом, не зміг.
Поліцейські повідомили йому про підозру у незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.
Снаряд знешкодили у спеціально відведеному місці.
Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.