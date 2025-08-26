Фото: поліція

Інцидент стався 22 серпня у Снігурівці. Чоловік ходив містом із пакетом, у якому був фугасний снаряд

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Небезпечний пакунок помітив місцевий житель і змусив правопорушника залишити пакет на відкритій ділянці.

На місце виїхали поліцейські та вибухотехніки. У пакеті виявили бойову частину осколково-фугасного снаряда з підривачем у взведеному стані.

За словами самого чоловіка, він нібито знайшов боєприпас і вирішив залишити собі, однак пояснити, чому носив його з собою містом, не зміг.

Поліцейські повідомили йому про підозру у незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

Снаряд знешкодили у спеціально відведеному місці.

Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.