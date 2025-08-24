12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
24 августа 2025, 13:18

В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец

24 августа 2025, 13:18
Фото: ГСЧС Николаевской области
23 августа произошло чрезвычайное событие: 14-летняя девочка упала в водяной колодец глубиной около 10 метров и не могла самостоятельно выбраться

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.

Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения вчера в 19:25. На место происшествия оперативно прибыли дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники оперативно-координационного центра Главного управления.

После спасения ее передали врачам скорой помощи

С помощью специального оборудования – треноги и полиспаста – спасатели достали девочку из колодца. После спасения ее передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, в Луцке произошел инцидент с 14-летним подростком. Парень оказался в опасной ловушке после падения в коллектор.

спасатели Николаев чрезвычайная ситуация колодец подросток
