Фото: ГСЧС Николаевской области

23 августа произошло чрезвычайное событие: 14-летняя девочка упала в водяной колодец глубиной около 10 метров и не могла самостоятельно выбраться

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.

Сообщение об инциденте поступило в Службу спасения вчера в 19:25. На место происшествия оперативно прибыли дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части, спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники оперативно-координационного центра Главного управления.

После спасения ее передали врачам скорой помощи

С помощью специального оборудования – треноги и полиспаста – спасатели достали девочку из колодца. После спасения ее передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и оказания необходимой помощи.

