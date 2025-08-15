11:11  15 августа
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
Спасатели спасли парня, который упал в открытый коллекторный колодец во время прогулки с друзьями

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел неожиданно: парень оступился и оказался на дне колодца, не имея возможности самостоятельно выбраться.

Чрезвычайники оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специальной треноги спустились в коллектор. Они подняли ребенка и передали его медикам, которые сразу осмотрели пострадавшего.

Подростка достали из коллектора с помощью треноги

Врачи диагностировали у подростка ушибы и повреждения, после чего его госпитализировали для дальнейшего наблюдения. К счастью, угрозы жизни на данный момент нет.

Парень получил ушибы и был госпитализирован

Спасатели напоминают родителям и детям об опасности открытых коллекторов и призывают быть особенно осторожными во время прогулок в городских зонах, где могут скрываться потайные ловушки.

Ранее сообщалось, что двое туристов заблудились в Карпатах на Раховщине во время прохождения маршрута вблизи горы Туркул. Горные спасатели из села Выдричка оперативно отправились на поиски по координатам путешественников.

Луцк спасатели подросток колодец травма госпитализация
