12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 13:18

24 серпня 2025, 13:18

24 серпня 2025, 13:18
Фото: ДСНС Миколаївщини
23 серпня сталася надзвичайна подія: 14-річна дівчинка впала у водяний колодязь глибиною близько 10 метрів і не могла самостійно вибратися

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області, передає RegioNews.

Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку вчора о 19:25. На місце події оперативно прибули черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, рятувальники аварійно-рятувальної служби та співробітники оперативно-координаційного центру Головного управління.

Після порятунку її передали лікарям швидкої допомоги

За допомогою спеціального обладнання – триноги та поліспасту – рятувальники дістали дівчинку з колодязя. Після порятунку її передали бригаді швидкої медичної допомоги для огляду та надання необхідної допомоги.

Раніше повідомлялося, в Луцьку трапився інцидент із 14-річним підлітком. Хлопець опинився у небезпечній пастці після падіння у колектор.

