Фото: ДСНС Миколаївщини

23 серпня сталася надзвичайна подія: 14-річна дівчинка впала у водяний колодязь глибиною близько 10 метрів і не могла самостійно вибратися

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області, передає RegioNews.

Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку вчора о 19:25. На місце події оперативно прибули черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, рятувальники аварійно-рятувальної служби та співробітники оперативно-координаційного центру Головного управління.

Після порятунку її передали лікарям швидкої допомоги

За допомогою спеціального обладнання – триноги та поліспасту – рятувальники дістали дівчинку з колодязя. Після порятунку її передали бригаді швидкої медичної допомоги для огляду та надання необхідної допомоги.

