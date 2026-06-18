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18 июня 2026, 07:39

Основателя "Трухи" доставили в ТЦК во Львове: Лавриненко заявил об "указании сверху"

18 июня 2026, 07:39
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Во Львове во время проверки военно-учетных документов был задержан основатель Telegram-канала "Труха" Максим Лавриненко. После проверки его доставили в территориальный центр комплектования и социальную поддержку

Об этом сообщили в Львовском областном ТЦК и СП, передает RegioNews.

По данным военкомата, инцидент произошел 5 июня. В ходе проверки документов Лавриненко представился "журналистом ВСУ" и заявил, что имеет все необходимые документы.

В то же время в ТЦК отметили, что в государственных базах данных не было обнаружено подтверждения его бронирования или отсрочки от мобилизации.

Сам Лавриненко заявил, что его задержание якобы произошло по "личному указанию министра обороны Федорова". Также он связал инцидент с расследованиями своей команды по использованию бюджетных средств в оборонной сфере.

Во Львовском ТЦК отвергли обвинения в слежке или умышленном задержании медийщика, отметив, что проверка документов проходила в рамках действующего законодательства.

"Решения в рамках таких мер принимаются на основании проверки военно-учетных данных конкретного лица и не требуют каких-либо индивидуальных распоряжений руководства", – говорится в сообщении ТЦК.

В свою очередь в Министерстве обороны опровергли заявления о возможных "личных указаниях" руководства по отдельным гражданам. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения не принимаются в индивидуальном порядке.

"Это массированная информационная атака из-за начала жестких антикоррупционных действий. Она началась сразу после того, как Минобороны приняло ряд решений, реально перекрывших коррупционерам возможности зарабатывать на оборонных закупках и других процессах в ведомстве", – отметили в Минобоны.

Справка: Максим Лавриненко – украинский медиаменеджер и блоггер, наиболее известный как основатель и лицо одной из крупнейших в Украине сетей Telegram-каналов "Труха Україна". Долгое время он оставался непубличным, однако впоследствии начал открыто позиционировать себя единственным владельцем и руководителем этого медиахолдинга.

Напомним, ранее в Ровенской области окружной административный суд рассмотрел спор между ТЦК и гражданином, которого призвали на военную службу. Оказалось, что работники ТЦК мобилизовали студента.

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