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18 червня 2026, 07:39

Засновника "Трухи" доставили до ТЦК у Львові: Лавриненко заявив про "вказівку згори"

18 червня 2026, 07:39
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Скриншот із відео
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У Львові під час перевірки військово-облікових документів затримали засновника Telegram-каналу "Труха" Максима Лавриненка. Після перевірки його доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

За даними військкомату, інцидент стався 5 червня. Під час перевірки документів Лавриненко представився "журналістом ЗСУ" та заявив, що має всі необхідні документи.

Водночас у ТЦК зазначили, що в державних базах даних не було виявлено підтвердження його бронювання або відстрочки від мобілізації.

Сам Лавриненко заявив, що його затримання нібито відбулося за "особистою вказівкою міністра оборони Федорова". Також він пов’язав інцидент із розслідуваннями своєї команди щодо використання бюджетних коштів в оборонній сфері.

У Львівському ТЦК відкинули звинувачення у стеженні чи навмисному затриманні медійника, наголосивши, що перевірка документів відбувалася у межах чинного законодавства.

"Рішення в межах таких заходів ухвалюються на підставі перевірки військово-облікових даних конкретної особи та не потребують будь яких індивідуальних розпоряджень керівництва", – йдеться у повідомленні ТЦК.

Своєю чергою в Міністерстві оборони спростували заяви про можливі "особисті вказівки" керівництва щодо окремих громадян. У відомстві наголосили, що подібні рішення не ухвалюються в індивідуальному порядку.

"Це масована інформаційна атака через початок жорстких антикорупційних дій. Вона розпочалася одразу після того, як Міноборони ухвалило низку рішень, які реально перекрили корупціонерам можливості заробляти на оборонних закупівлях та інших процесах у відомстві", – зазначили в Мінобони.

Довідка: Максим Лавриненко – український медіаменеджер і блогер, найбільш відомий як засновник та обличчя однієї з найбільших в Україні мереж Telegram-каналів "Труха Україна". Довгий час він залишався непублічним, проте згодом почав відкрито позиціонувати себе як єдиний власник та керівник цього медіахолдингу.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині окружний адміністративний суд розглянув спір між ТЦК та громадянином, якого призвали на військову службу. Виявилось, що працівники ТЦК мобілізували студента.

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