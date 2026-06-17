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17 июня 2026, 08:21

За $5 тыс. – вне учета: на Киевщине чиновник ТЦК помогал уклоняться от мобилизации

17 июня 2026, 08:21
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Фото: ГБР
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Начальнику районного отдела одного из ТЦК и СП Киевской области сообщили о подозрении. Чиновник организовал схему незаконного исключения военнообязанных из военного учета и способствовал их выезду за границу

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следователи установили, что стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 5 тысяч долларов США с одного человека. При этом около 2 тысяч долларов чиновник оставлял себе, а остальные средства передавал другим участникам противоправной схемы.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере два случая незаконного исключения жителей Киева из военного учета по состоянию здоровья. Общая сумма полученных средств только по этим эпизодам составила 9 тысяч долларов США.

По информации следствия, один из мужчин вообще не проходил военно-врачебную комиссию, а другой ВЛК официально признал годным к военной службе. Несмотря на это, подозреваемый обеспечил изготовление фальшивых документов о непригодности в службу и внесение ложных данных в военно-учетные документы. Именно на основании этих документов оба мужчины смогли покинуть территорию Украины.

Чиновнику инкриминируют:

  • служебный подлог,
  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины,
  • пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, совершенное группой лиц.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к организации и функционированию незаконной схемы.

Напомним, в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области разоблачена масштабная схема незаконного принуждения граждан к мобилизации. Мужчин удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

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