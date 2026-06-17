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17 июня 2026, 22:55

В Запорожье ТЦК мобилизовал сотрудника Укрзализныци с бронированием

17 июня 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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Запорожский окружной административный суд рассмотрел спор между военнослужащим и частью Государственной специализированной службы транспорта. Оказалось, что мужчину мобилизовали на военную службу

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина работал в подразделении АО "Укрзализныця". Он получил отсрочку от призыва по 27 апреля 2025 года. Однако в январе 2025 года ТЦК призвал его на военную службу и направил в Воинскую часть Государственной специализированной службы транспорта. Командир воинской части издал приказ о причислении истца в списки личного состава, назначение на должность и обеспечение всеми видами обеспечения.

Когда мужчина обратился в суд, приказ о призыве был отменен. Однако все равно его рапорт не приняли, заявив, что указ командира воинской части о причислении в списки личного состава остается в силе. Мужчина снова обратился в суд.

Запорожский окружной административный суд пришел к выводу, что после отмены решения о мобилизации отсутствуют правовые основания для последующего прохождения истцом военной службы. Суд обязал отменить приказ о зачислении в списки личного состава как производное от незаконного приказа о призыве и исключить истца из списков личного состава воинской части.

Напомним, ранее в Ровенской области окружной административный суд рассмотрел спор между ТЦК и гражданином, которого призвали на военную службу. Оказалось, что ТЦК мобилизовал студента.

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