Убийство Андрея Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд

Фото: кадр з відео/Новини.LIVE

Во Львове на 27 апреля было запланировано судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Однако правоохранители получили уведомление о заминировании здания

Об этом сообщают "Новости.LIVE", передает RegioNews.

Отмечается, что полиции сообщили о заминировании суда. На месте инцидента работают правоохранители, взрывотехники. Продолжается проверка. Это произошло как раз перед заседанием по делу об убийстве бывшего главы парламента Андрея Парубия.

Следует отметить, что ранее суд продлил подозреваемому Михаилу Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая без права внесения залога.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В декабре суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве Парубия.