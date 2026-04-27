27 апреля 2026, 20:35

Убийство Андрея Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд

Фото: кадр з відео/Новини.LIVE
Во Львове на 27 апреля было запланировано судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Однако правоохранители получили уведомление о заминировании здания

Об этом сообщают "Новости.LIVE", передает RegioNews.

Отмечается, что полиции сообщили о заминировании суда. На месте инцидента работают правоохранители, взрывотехники. Продолжается проверка. Это произошло как раз перед заседанием по делу об убийстве бывшего главы парламента Андрея Парубия.

Следует отметить, что ранее суд продлил подозреваемому Михаилу Сцельникову меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 мая без права внесения залога.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В декабре суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве Парубия.

В Киеве появится проезд имени убитого Андрея Парубия
23 апреля 2026, 18:35
Убийство Фарион: обвиняемый Зинченко пытался повеситься
22 апреля 2026, 18:55
Все новости »
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Земельная афера на 12,8 миллиона: в Тернопольской области вручили подозрение директору за захват земли в Виннице
27 апреля 2026, 21:27
В Ровенской области пьяный мужчина порезал двух прохожих
27 апреля 2026, 21:15
Дроны и артиллерия: окупаны около 20 раз ударили по Никопольщине, есть жертвы
27 апреля 2026, 20:59
На Днепропетровщине мужчина погиб под колесами
27 апреля 2026, 20:55
Ночные гонки в Дарницком районе: подростки на украденном у родственников Ford убегали от полиции (ВИДЕО)
27 апреля 2026, 20:40
Атака на Сумы: российский дрон разбил полтора десятка грузовиков и автобусы
27 апреля 2026, 20:26
СБУшников поймали на взятке в 110 тысяч долларов - НАБУ
27 апреля 2026, 20:15
Дом, авто и наличные: ВАКС арестовал имущество руководителя областного ТЦК
27 апреля 2026, 19:55
Промышленный контрафакт: в Харьковской области накрыли подпольный табачный завод
27 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
