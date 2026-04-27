27 апреля 2026, 21:27

Земельная афера на 12,8 миллиона: в Тернопольской области вручили подозрение директору за захват земли в Виннице

Фото: полиция Тернопольской области
Правоохранители 27 апреля сообщили о подозрении директору предприятия, незаконно завладевшему земельным участком в Виннице стоимостью более 12,8 млн гривен

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Сообщается, что фигурант, используя поддельные документы, незаконно завладел земельным участком в Виннице площадью более 0,8 га, после чего реализовал его, передав на баланс другого общества.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2020-2021 годов директор частного сельскохозяйственного арендного предприятия Винницкой области, действуя в сговоре с другими лицами, организовал незаконное завладение указанным земельным участком.

Для реализации противоправной схемы он использовал заведомо подложные документы – государственный акт на право собственности на земельный участок и техническую документацию.

На их основании сведения были внесены в Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что позволило зарегистрировать право собственности на данный земельный участок за частным сельскохозяйственным арендным предприятием. Сумма нанесенного ущерба составляет более 12,8 млн гривен.

"Пытаясь скрыть незаконные действия и легализовать имущество, полученное преступным путем, фигурант реализовал земельный участок путем передачи его на баланс другого общества", - сообщают в полиции.

Полицейские сообщили директору частного сельскохозяйственного арендного предприятия о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители выяснили, что более 18 тысяч квадратных метров земли в Каменском районе на Днепропетровщине оказались непригодными. Это произошло после выброса загрязненных вод с предприятия, добывающего стратегические полезные ископаемые.

Тернопольская область Винница земельные вопросы коррупция
